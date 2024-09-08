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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
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Список населённых мест Олонецкой губернии 1905 года
№НазваниеСельское обществоРека или озероОт уездного городаОт волостного правленияРасстоянияДомовСемейМужчинЖенщин
21685. Манихинско-Богдановская (Щетинина)АнхимовскоеПо Мариинской системе24½До ближайшего поселения: 250 с. До школы: 250 с. До почтового отделения: 2. До пароходной пристани: 2. Крестьянское: 7. Не крестьянское: —. Крестьянское: 6. Не крестьянское: —. Крестьянское: 10. Не крестьянское: —. Крестьянское: 15. Не крестьянское: —.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
249889Щетининодеревня60°59'с.ш.36°29'в.д.P-37-109
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19622416221д Щетининодеревня