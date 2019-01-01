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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2291Турьи новые (Шепелевка, Богородицкое), с. вл.при рч. Турейке.331617105100Церковь православная 1. Торжок.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
704. Нв. Турьи (Шепелевка), село бывшее владельческое, при речке Турейке, дворов 31, жителей 238, церковь православная, ярмарка 15-го июля.
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
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Новые Турьи (сельцо)4Тросна Кромского уезда
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
291740Новые Турьидеревня52°24'с.ш.35°46'в.д.N-36-132
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54654430181д Новые Турьидеревня