деревня Новые Турьи, деревня Новые Турьи, Троснянский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Новые Турьи

Троснянский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Орловской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Кромский уезд
2291Турьи новые (Шепелевка, Богородицкое), с. вл.при рч. Турейке.331617105100Церковь православная 1. Торжок.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Кромский уезд, Трасенская волость
704. Нв. Турьи (Шепелевка), село бывшее владельческое, при речке Турейке, дворов 31, жителей 238, церковь православная, ярмарка 15-го июля.

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

record_textВерст до почтыПочта
Орловская губерния, Кромской уезд, Тросенская волость
Новые Турьи (сельцо)4Тросна Кромского уезда

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Троснянский район
291740Новые Турьидеревня52°24'с.ш.35°46'в.д.N-36-132

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Троснянский муниципальный район, Троснянское сельское поселение
54654430181д Новые Турьидеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close