село Салтыково, село Салтыково, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Салтыково

Пачелмский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Салтыково Мало-Буртасской волости Керенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3177.
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Керенский уезд
641Салтыкова (Архангельское, Буртас, Знаменское), с. вл.при ключе Буртасе.5015121516562Церковь православная 1. Мельниц 2.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Керенский уезд
С. Знаменское, Архангельское, Салтыково тож24Марк. Петр. Турчанинов209748
С. Знаменское, Архангельское, Салтыково тож24Марк. Петр. Турчанинов209748
С. Знаменское, Архангельское, Салтыково тож24Марк. Петр. Турчанинов209748
С. Архангельское, Салтыково тож26Наст. Петр. Раевская219954
С. Архангельское, Салтыково тож26Наст. Петр. Раевская219954

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Керенский уезд, Мало-Буртасская волость
369. Салтыково (Архангельское), село бывшее владельческое, дворов 144, жителей 829, церковь православная, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Пачелмский район
47262Салтыковосело53°17'43°13'N-38-099

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Пачелмский муниципальный район, Сельское поселение Шейнский сельсовет
56654422131с Салтыковосело
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