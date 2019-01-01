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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Салтыково Мало-Буртасской волости Керенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3177.
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
641Салтыкова (Архангельское, Буртас, Знаменское), с. вл.при ключе Буртасе.5015121516562Церковь православная 1. Мельниц 2.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Керенский уезд
С. Знаменское, Архангельское, Салтыково тож24Марк. Петр. Турчанинов209748
С. Знаменское, Архангельское, Салтыково тож24Марк. Петр. Турчанинов209748
С. Знаменское, Архангельское, Салтыково тож24Марк. Петр. Турчанинов209748
С. Архангельское, Салтыково тож26Наст. Петр. Раевская219954
С. Архангельское, Салтыково тож26Наст. Петр. Раевская219954
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
369. Салтыково (Архангельское), село бывшее владельческое, дворов 144, жителей 829, церковь православная, школа
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
47262Салтыковосело53°17'43°13'N-38-099
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56654422131с Салтыковосело