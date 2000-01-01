сельцо Заозерье, Бельская волость, Гдовский уезд (на 1913) — Familio

Заозерье

Бельская волость, Гдовский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
О разрешении имущества малолетней крестьянки д. Заозерье Бельской волости Гдовского уезда А. Федоровой. 1899–1900 гг. // Центральный государственный исторический архив Са Показать все
О ликвидации казенной оброчной статьи и о возобновлении меж дачи дер. Заозерья Бельской волости Гдовского у. 1911–1914 гг. // Центральный государственный исторический арх Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Гдовский уезд
1764Заозерье (Клюка), сц. вл.при колодце.933841621

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гдовский уезд, Бельская волость
Заозерье Клюки д.1003 стан5937 участок59город Псков.

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