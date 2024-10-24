деревня Харина, Зубакинская волость, Сычевский уезд (на 1904) — Familio

Харина

Зубакинская волость, Сычевский уезд (на 1904)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Яковлев Александр Николаевич 31 л. кр. Смоленской губ. Сычевского уезда, Зубакинской вол. дер. Харина. Кл. «Абрикос». 1916 г. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 63. Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Сычевский уезд
11091Харина, д. вл.при колодцах.10½45½145649

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Смоленская губерния, Сычевский уезд
С. Харино1Ник. Ал. Геннади5713

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Сычевский уезд, Зубакинская волость
413ХариноСельцо10207890

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