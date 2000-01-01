деревня Чернышево, Ижорская волость, Царскосельский уезд (на 1913) — Familio

Чернышево

Ижорская волость, Царскосельский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О земельном разделе крестьян дер. Сернышево Ижорской волости Царскосельского уезда с крестьянами дер. Мишкино. 1900–1902 гг. // Центральный государственный исторический а Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Царскосельский уезд
3908Чернышево (Калли, Калья), д. вл.при платных очистях.187154950

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Санкт-Петербургская губерния, Царскосельский уезд
Калли Чернышева1Астафьева4916

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Царскосельский уезд, Изворская волость
567. Чернышева (Кали), деревня бывшая владельческая, дворов 18, жителей 120, школа, лавка

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Царскосельский уезд, Ижорская волость
Чернышево д.191 стан2372 участок21город Колпино.

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