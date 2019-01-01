деревня Гобиняс, Mežāres pagasts, Jēkabpils novads (на 2019) — Familio

Гобиняс

Mežāres pagasts, Jēkabpils novads (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Латвии

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Двинский уезд, Унгермуйжская волость
179ГобиньдеревняПредес, болотоКрейцбургского, лютеранскогоБушгофскому сельскому обществу2

Список населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Jēkabpils novads, Mežāres pagasts
Gobiņasagrāk Jēkabpils rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=54898

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