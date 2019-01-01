деревня Тумлейка, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Тумлейка

Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Нижегородской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о крестьянине д. Тумлейки, Теньгушевской волости, Темниковского уезда, Тамбовской губернии Василии Тимофееве Юнине, обвинявшемся по ст. 246 Улож. о наказ. 1899 г. // Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Темниковский уезд
2532Тумлейка (Тумлейский Гарт), д. каз.при рч. Тумлейке.503050182155Мельница.

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Темниковский уезд, Теньгушевская волость
деревня Тумлейка«Теньгушевское» поч. отделение5014

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Выксунский уезд, Вознесенская волость
Тумлейка дер.107Линейский730Вознесен. 1.51579176

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Вознесенский район
100836Тумлейкадеревня54°49'42°33'N-38-038

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Вознесенский муниципальный район, Сельское поселение Криушинский сельсовет
22619420126д Тумлейкадеревня

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