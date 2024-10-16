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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
53Натальино, с. вл.при оз. Матуге.7235130440519Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Самарская губерния, Самарский уезд
С. Натальино32Гр. Влад. Петр. Орлов-Давыдов1193—417
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
100. Натальино, село бывшее владельческое, при озере Башкирском, дворов 195, жителей 1255, церковь православная, школа, 3 лавки, 2 постоялых двора, 9 ветряных мельниц
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
С. Натальино. Великорос. Малор. Правосл. Раскольн.392Озеро Башкирское9090—323800700
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
56567Натальиносело52°56'с.ш.49°03'в.д.N-39-111
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
36604424101с Натальиносело