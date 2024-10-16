село Натальино, Безенчукский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Натальино

Безенчукский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Самарский уезд
53Натальино, с. вл.при оз. Матуге.7235130440519Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Самарская губерния, Самарский уезд
С. Натальино32Гр. Влад. Петр. Орлов-Давыдов1193417

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Самарский уезд, Преполовенская волость
100. Натальино, село бывшее владельческое, при озере Башкирском, дворов 195, жителей 1255, церковь православная, школа, 3 лавки, 2 постоялых двора, 9 ветряных мельниц

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Самарский уезд, Натальинская волость
С. Натальино. Великорос. Малор. Правосл. Раскольн.392Озеро Башкирское9090323800700

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Безенчукский район
56567Натальиносело52°56'с.ш.49°03'в.д.N-39-111

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Безенчукский муниципальный район, Сельское поселение Натальино
36604424101с Натальиносело

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