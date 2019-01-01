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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1372Хоботец Старокозмодемьянский (Старое Гаритово), с. каз.при рч. Вышневке.3515186709675Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
643. Хоботец-Ст.-Козьмодемьянское (Ст. Гаритово), село бывшее государственное, при речке Хоботенке, дворов 255, жителей 2024, церковь православная, лавка
Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
село Хоботецко Старо-Козьмодемьянское«Богоявленская» поч.-телег. контора3617
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
77274Старое Козьмодемьяновскоесело53°12'40°31'N-37-106
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Первомайский муниципальный район, Сельское поселение Козьмодемьяновский сельсовет
68622420101с Старое Козьмодемьяновскоесело