село Старое Козьмодемьяновское, село Старое Козьмодемьяновское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Старое Козьмодемьяновское

Первомайский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Козловский уезд
1372Хоботец Старокозмодемьянский (Старое Гаритово), с. каз.при рч. Вышневке.3515186709675Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Козловский уезд, Хоботец-Богоявленская волость
643. Хоботец-Ст.-Козьмодемьянское (Ст. Гаритово), село бывшее государственное, при речке Хоботенке, дворов 255, жителей 2024, церковь православная, лавка

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Козловский уезд, Хоботецко-Богоявленская волость
село Хоботецко Старо-Козьмодемьянское«Богоявленская» поч.-телег. контора3617

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Первомайский район
77274Старое Козьмодемьяновскоесело53°12'40°31'N-37-106

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Первомайский муниципальный район, Сельское поселение Козьмодемьяновский сельсовет
68622420101с Старое Козьмодемьяновскоесело
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