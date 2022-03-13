колония Бриенн, колония Бриенн, Аккерманский уезд, Бессарабская губерния (на 1886) — Familio

Бриенн

Аккерманский уезд, Бессарабская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
колония
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Бессарабская область, Аккерманский уезд
325Бриенн, нем. кол.въбалкеГура-Шельше, при рч. Когильнике.78124624572Церковь лютеранская. Сельское училище.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Бессарабская губерния, Аккерманский уезд, Арцизская волость
124. Бриен, колония немцев, при речке Кугильнике, дворов 130, жителей 1658, молитвенный дом, школа, лавки
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