деревня Крестиново, Дрогичинский район, Брестская область (на 2021) — Familio

Крестиново

Дрогичинский район, Брестская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Кобринский уезд, Вороцевичская волость
КристиновоДеревня265756515Иваново
КристиновоИмение13756516Иваново

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Брестская область, Дрогичинский район, Осовецкий сельсовет
д Крестиново42

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Брестская область, Дрогичинский район, Осовецкий сельсовет
д. Крестиново48

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