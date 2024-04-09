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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
207Комаровка, с. вл.при уч. Большом Карабулаке.794765219224Церковь православная 1. Мельница 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Саратовская губерния, Саратовский уезд
С. Сухой Корбулак, Комаровка, Д. Ключи, Натальина56Княгиня Соф. Степ. Щербатова1485—432
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
79. Архангельское (Комаровка), село бывшее владельческое, при речке Б. Карбулаке, дворов 100, жителей 656, церковь православная, водяная мельница
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
43707Комаровкасело51°58'с.ш.46°39'в.д.M-38-010
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
63612435116с Комаровкасело