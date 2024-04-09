село Комаровка, Воскресенский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Комаровка

Воскресенский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Саратовской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Саратовский уезд
207Комаровка, с. вл.при уч. Большом Карабулаке.794765219224Церковь православная 1. Мельница 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Саратовская губерния, Саратовский уезд
С. Сухой Корбулак, Комаровка, Д. Ключи, Натальина56Княгиня Соф. Степ. Щербатова1485432

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Саратовский уезд, Сухо-Карабулакская волость
79. Архангельское (Комаровка), село бывшее владельческое, при речке Б. Карбулаке, дворов 100, жителей 656, церковь православная, водяная мельница

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Воскресенский район
43707Комаровкасело51°58'с.ш.46°39'в.д.M-38-010

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Воскресенский муниципальный район, Синодское сельское поселение
63612435116с Комаровкасело

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