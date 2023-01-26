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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
По жалобе крестьянина д. Большое Захонье, Лудонской волости, Лужского уезда, И. Иванова на постановление уездного съезда. 1893 г. // Центральный государственный историчес Показать все
О отводе на хуторские и отрубные участки надельной земли крестьян дер. Большое Захонье Лудонской волости Лужского у., и о возобновлении границы пустоши Губин Клин и об от Показать все
О выдаче беспроцентной ссуды крестьянам д. Большое Захонье Лудонской вол. 1907–1908 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 297. Опис Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2482Захонье большое, д. вл.при колодцах.729154752
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Захонье Больш. д.693 стан8117 участок23станция Струги-Белая, Северо-Западной железной дороги