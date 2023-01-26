деревня Большое Захонье, Лудонская волость, Лужский уезд (на 1913) — Familio

Большое Захонье

Лудонская волость, Лужский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
По жалобе крестьянина д. Большое Захонье, Лудонской волости, Лужского уезда, И. Иванова на постановление уездного съезда. 1893 г. // Центральный государственный историчес Показать все
О отводе на хуторские и отрубные участки надельной земли крестьян дер. Большое Захонье Лудонской волости Лужского у., и о возобновлении границы пустоши Губин Клин и об от Показать все
О выдаче беспроцентной ссуды крестьянам д. Большое Захонье Лудонской вол. 1907–1908 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 297. Опис Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Лужский уезд
2482Захонье большое, д. вл.при колодцах.729154752

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Лужский уезд, Лудонская волость
Захонье Больш. д.693 стан8117 участок23станция Струги-Белая, Северо-Западной железной дороги

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