деревня Зады, деревня Зады, Ильинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Зады

Ильинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ивановской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело об учреждении Задовского общества потребителей в деревне Зады, Щениковской волости, Ростовского уезда. 1916 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 79. Опись 7. Д Показать все
Владенная запись на лесной надел дер. Зады Щениковской волости Ростовского уезда. 1875–1876 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 121. Опись 5. Дело 875.
Дело о назначении опекуна для ответа на суде по иску к имуществу умершего крестьянина Ростовского уезда Щениковской волости деревни Зады Егора Федорова Куркина. 1915–1916 Показать все
Дело о краже из запертого амбара у крестьянина Ростовского уезда Щениковской волости деревни Зады Никиты Михайловича Шишмарова. 1892 г. // Гос. архив Ярославской области Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ростовский уезд
7152Зады, д. каз.при колодцах.3529217987

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Ростовский уезд, Щениковская волость
459. Зады, деревня бывшая государственная, дворов 33, жителей 182, 11 картоф.-терочн. зав., картоф. суш.

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Ростовский уезд, Щениковская волость
д. ЗадыI. Антушковское общество21342Никольский у Иисусова Креста приход

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Ильинский район
588487Задыдеревня56°55'39°44'O-37-116

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Ильинский муниципальный район, Исаевское сельское поселение
24609428151д Задыдеревня
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