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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело об учреждении Задовского общества потребителей в деревне Зады, Щениковской волости, Ростовского уезда. 1916 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 79. Опись 7. Д Показать все
Владенная запись на лесной надел дер. Зады Щениковской волости Ростовского уезда. 1875–1876 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 121. Опись 5. Дело 875.
Дело о назначении опекуна для ответа на суде по иску к имуществу умершего крестьянина Ростовского уезда Щениковской волости деревни Зады Егора Федорова Куркина. 1915–1916 Показать все
Дело о краже из запертого амбара у крестьянина Ростовского уезда Щениковской волости деревни Зады Никиты Михайловича Шишмарова. 1892 г. // Гос. архив Ярославской области Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7152Зады, д. каз.при колодцах.3529217987
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
459. Зады, деревня бывшая государственная, дворов 33, жителей 182, 11 картоф.-терочн. зав., картоф. суш.
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. ЗадыI. Антушковское общество21342—Никольский у Иисусова Креста приход
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
588487Задыдеревня56°55'39°44'O-37-116
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
24609428151д Задыдеревня