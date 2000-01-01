деревня Чеусово, деревня Чеусово, Веретейская волость, Мологский уезд (на 1901) — Familio

Чеусово

Веретейская волость, Мологский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело по обвинению крестьянина д. Чеусово Веретейской волости Мологского уезда Алексея Васильевича Гладкова в произнесении оскорбительных слов против царя. 1909–1910 гг. / Показать все
Дело по обвинению крестьянина д. Чеусово Веретейской волости Мологского уезда Пантелеймона Васильевича Гладкова в произнесении оскорбительных слов против царя. 1909–1910 Показать все

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Мологский уезд, Веретейская волость
д. Чеусово (Ново-Георгиевская) IV. Обуховское общество[в списке удаленных селений]309Веретейский приход
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