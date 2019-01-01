деревня Большая Калпита, Вяземский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Большая Калпита

Вяземский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Смоленской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Дорогобужский уезд
4618Большая Колпита, д. вл.при рч. Колпитке.402718102115

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Дорогобужский уезд, Дуденская волость
276. Большая Колпита, деревня бывшая владельческая, при речке Колпитке, дворов 43, жителей 240, лавка, постоялый двор

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Дорогобужский уезд, Дуденская волость
220Большая КолпитаДеревня4059190180Мелочн. лавка, кузница.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Вяземский район
178315Большая Калпитадеревня54°58'00"33°52'00"N-36-044

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Вяземский муниципальный район, Семлевское сельское поселение
66605472113д Большая Калпитадеревня

Мы используем куки для улучшения работы сайта.