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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2419Чусовская (Захарята), дер.при р. Ирбити.104178222252
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
714. Чусовская (Захарята, Чусовляна), деревня бывшая государственная, при реке Ирбити, дворов 89, жителей 538
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
д. Чусовская на р. Ирбити, распланированаЧусовское общество137345318Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские106
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
90331Чусовляныдеревня57°39'с.ш.62°54'в.д.O-41-090
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65711000446д Чусовляныдеревня