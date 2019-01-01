деревня Чусовляны, Ирбитское, Свердловская область (на 2019) — Familio

Чусовляны

Ирбитское, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Ирбитский уезд
2419Чусовская (Захарята), дер.при р. Ирбити.104178222252

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Ирбитский уезд, Фоминская волость
714. Чусовская (Захарята, Чусовляна), деревня бывшая государственная, при реке Ирбити, дворов 89, жителей 538

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Ирбитский уезд, Фоминская волость
д. Чусовская на р. Ирбити, распланированаЧусовское общество137345318Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские106

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Ирбитский район
90331Чусовляныдеревня57°39'с.ш.62°54'в.д.O-41-090

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Ирбитское
65711000446д Чусовляныдеревня

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