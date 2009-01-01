деревня Полуяновцы, Щучинский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Полуяновцы

Щучинский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Лидский уезд, Покровская волость
Полуяновцы, д., жит. 139 (71 м. 68 ж.), дес. 60, у. гор. 42 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 14 в., ст. ж. д. Марцинканцы 38 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Щучинский район, Первомайский сельсовет
д Полуяновцы9

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Щучинский район, Первомайский сельсовет
д. Полуяновцы10

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