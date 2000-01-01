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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1118Забегаева, дер.при рч. Челве.126½19½72321Кожевня 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
4. Забегалова, деревня бывшая владельческая, при речке Челве, дворов 9, жителей 48, кожевенный завод
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
47) д. Забегалова на р. ЧелвеБисерское общество133639Бывшие помещичьиПравославныеРусские9114