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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Подворная перепись хозяйства с. Кобылкино Мочалейской волости Чембарского уезда Акжигитова Х. Ю. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 1 Показать все
Подворная перепись хозяйства с. Кобылкино Мочалейской волости Чембарского уезда Кудрякова С. А. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 17 Показать все
Подворная перепись хозяйства с. Кобылкино Мочалейской волости Чембарского уезда Курмалеева А. Ш. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 1 Показать все
Подворная перепись хозяйства с. Кобылкино Мочалейской волости Чембарского уезда Курмалеева Х. У. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 1 Показать все
Подворная перепись хозяйства с. Кобылкино Мочалейской волости Чембарского уезда Дасаева Ф. Б. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 177.
Подворная перепись хозяйства с. Кобылкино Мочалейской волости Чембарского уезда Дубина Ш. А. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 178.
Подворная перепись хозяйства с. Кобылкино Мочалейской волости Чембарского уезда Ишмаметова А. Ф. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 1 Показать все
Подворная перепись хозяйства с. Кобылкино Мочалейской волости Чембарского уезда Ижбирдяева Ю. А. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 1 Показать все
Подворная перепись хозяйства с. Кобылкино Мочалейской волости Чембарского уезда Кайбелева Х. Ш. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 18 Показать все
Подворная перепись хозяйства с. Кобылкино Мочалейской волости Чембарского уезда Узбякова М. А. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 182 Показать все
Сельскохозяйственная перепись с. Кобылкино Мочалейской волости Чембарского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4636.
Дело по ходатайству граждан деревни Кобылкиной Мочалейской волости Чембарского уезда Пензенской губернии о переименовании деревни в деревню Богдад. 1920 г. // Гос. архив Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1760Кобылкина, д. каз.при руч. Варишке.3941116554659Мечетей магометанских 3.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
979. Кобылкино, деревня бывшая государственная, при речке Синяре, дворов 211, жителей 1385, 3 мечети
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
47081Кобылкиносело53°11'43°46'N-38-100
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56629431101с Кобылкиносело