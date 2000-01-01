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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3917Дятлово, с. вл.при рч. Чернавке.184188099Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
158. Дятлова, деревня бывшая владельческая, при речке Болонке, дворов 18, жителей 113, волостное правление (уездный город в 20 верстах), церковь православная, 2 часовни, Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Дятлово 7714634224381361130426659
Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года
№НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
142ДятловоДеревня20184156
143ДятловоСело2071317Церковь, богадельня, земская школа и три ярмарки: 28 июня, 6 декабря и 9 мая. Торгов. чулан.