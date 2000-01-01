село Дятлово, Дятловская волость, Гжатский уезд (на 1904) — Familio

Дятлово

Дятловская волость, Гжатский уезд (на 1904)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Смоленской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Гжатский уезд
3917Дятлово, с. вл.при рч. Чернавке.184188099Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Гжатский уезд, Дятловская волость
158. Дятлова, деревня бывшая владельческая, при речке Болонке, дворов 18, жителей 113, волостное правление (уездный город в 20 верстах), церковь православная, 2 часовни, Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Смоленская губерния, Гжатский уезд, Дятловская волость
село Дятлово 7714634224381361130426659

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Гжатский уезд, Дятловская волость
142ДятловоДеревня20184156
143ДятловоСело2071317Церковь, богадельня, земская школа и три ярмарки: 28 июня, 6 декабря и 9 мая. Торгов. чулан.

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