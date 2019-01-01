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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
725Усть-Койва, дер.при р. Койве.20496135Часовня православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
71. Усть-Койва, деревня бывшая владельческая, при речке Койве, дворов 6, жителей 36, часовня
94. Усть-Койва, деревня бывшая владельческая, при речке Чусовой и Койве, дворов 4, жителей 24, часовня
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
50) д. Усть-Койва на р. ЧусовойБутеровское общество81315Бывшие помещичьиПравославныеРусские15242
8) д. Усть-Койва на р.р. Койве и ЧусовойКойвинское общество122Бывшие помещичьиПравославныеРусские19312
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
346388Усть-Койвапосёлок58°14'00"58°13'00"O-40-069
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57714000116п Усть-Койвапоселок