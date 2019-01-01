посёлок Усть-Койва, посёлок Усть-Койва, Горнозаводский, Пермский край (на 2019) — Familio

Усть-Койва

Горнозаводский, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Пермского края

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Пермский уезд
725Усть-Койва, дер.при р. Койве.20496135Часовня православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Пермский уезд, Калино-Камасинская волость
71. Усть-Койва, деревня бывшая владельческая, при речке Койве, дворов 6, жителей 36, часовня
Пермский уезд, Кусье-Александровская волость
94. Усть-Койва, деревня бывшая владельческая, при речке Чусовой и Койве, дворов 4, жителей 24, часовня

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Пермский уезд, Калино-Камасинская волость
50) д. Усть-Койва на р. ЧусовойБутеровское общество81315Бывшие помещичьиПравославныеРусские15242
Пермский уезд, Кусье-Александровская волость
8) д. Усть-Койва на р.р. Койве и ЧусовойКойвинское общество122Бывшие помещичьиПравославныеРусские19312

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Горнозаводский район
346388Усть-Койвапосёлок58°14'00"58°13'00"O-40-069

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Горнозаводский
57714000116п Усть-Койвапоселок
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