деревня Ялово, деревня Ялово, Волковысский уезд, Гродненская губерния (на 1913) — Familio

Ялово

Волковысский уезд, Гродненская губерния (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Беларуси
Чат по еврейской генеалогии
Чат по генеалогии православного духовенства

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Гродненская губерния, Волковыский уезд, Шимковская волость
304. Яловка, местечко бывшее государственное, дворов 54, жителей 398 и мещ. 686, волостное правление (уездный город в 42 верстах), 2 церкви православных, синагога, 2 моли Показать все

Список населённых мест Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Волковыский уезд, Зельзинская волость
ЯловоДеревня112323333Лысково
ЯловоИмение20323333Лысково

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Гродненская губерния, Волковысский уезд, Шимковская волость
местечко Яловка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close