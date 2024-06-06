- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2824Андреевское, с. вл.при устье р. Пары.572735195186Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1061. Андреевка, село бывшее владельческое, при реке Паре, дворов 34, жителей 193, церковь православная, богадельня
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Андреевка село6952при р. Паре34117116233161601АлексеевкаЦер. кам., цер.-пр. шк.
Андреевка сторожка при церкви6953при р. Паре13—3161601Алексеевка
Андреевка усадьбы церковн. причта6966при р. Паре 4121224160591Алексеевка
Андреевка хутор купца А. Рогова6974при речке Ольшанке32293116059½Алексеевка
Село Андреевка ветрян мельн. купца Рогова6994при р. Паре11—1161601Алексеевка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
321Андреевкадеревня53°32'с.ш.41°15'в.д.N-37-095
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61640403116д Андреевкадеревня