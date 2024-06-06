деревня Андреевка, Сараевский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Андреевка

Сараевский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Рязанской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Сапожковский уезд
2824Андреевское, с. вл.при устье р. Пары.572735195186Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Сапожковский уезд, Андреевская волость
1061. Андреевка, село бывшее владельческое, при реке Паре, дворов 34, жителей 193, церковь православная, богадельня

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Сапожокский уезд, Андреевская волость
Андреевка село6952при р. Паре34117116233161601АлексеевкаЦер. кам., цер.-пр. шк.
Андреевка сторожка при церкви6953при р. Паре133161601Алексеевка
Андреевка усадьбы церковн. причта6966при р. Паре 4121224160591Алексеевка
Андреевка хутор купца А. Рогова6974при речке Ольшанке32293116059½Алексеевка
Село Андреевка ветрян мельн. купца Рогова6994при р. Паре111161601Алексеевка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Сараевский район
321Андреевкадеревня53°32'с.ш.41°15'в.д.N-37-095

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Сараевский муниципальный район, Алексеевское сельское поселение
61640403116д Андреевкадеревня

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