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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Опись имущества конной просорушки жителей деревни Ямного Подгоренской волости Воронежского уезда Парфеновых Гавриила Ивановича, Давыда и Даниила Гавриловичей. 1905 г. // Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
268Ямная, д. каз.при озз. Глубоком и Лопатином.12557267305Часовня православная.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
65. Ямная, деревня бывшая государственная, дворов 100, жителей 751, часовня
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Ямная838селоЯмненск.141900
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
7781Ямноесело51°48'с.ш.39°09'в.д.M-37-007
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20643460101с Ямноесело