селение Маеро-Иленемме, Кегельская волость, Ревельский уезд (на 1912) — Familio

Маеро-Иленемме

Кегельская волость, Ревельский уезд (на 1912)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
селение
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Эстонии

Список населённых мест Эстляндской губернии к 1912 году

№№ по порядкуНазваниеЧисло жителейЧисло дворовВерст до волостного правленияВерст до уездного городаПравославный приходЕвангелическо-лютеранский приходУчреждения
Ревельский уезд, Кегельская волость
231.0Селение Маеро-Иленемме6781237Не имеетсяКегельКазенная винная лавка.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.