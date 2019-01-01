село Пироговка, село Пироговка, Верхнесадовский муниципальный округ, Севастополь - город федерального значения (на 2019) — Familio

Пироговка

Верхнесадовский муниципальный округ, Севастополь - город федерального значения (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Таврическая губерния, Симферопольский уезд, Дуванкойская волость
2. Аджикой, деревня бывшая государственная, дворов 26, жителей 137, мечеть

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
город федерального значения Севастополь, Нахимовский район
797015Пироговкасело44°41'00"33°44'00"L-36-116

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Севастополь - город федерального значения, Верхнесадовский муниципальный округ
67316000116с Пироговкасело

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Таврическая губерния, Симферопольский уезд
231Малая Дуванка (Аджикой), д. общ. и вл. тат. и русск.при р. Бельбеке.452426122106Мечеть 1.
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