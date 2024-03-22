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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
п Хальч597
Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
64Хут. ХальчЛиб.-Ром. ж. д. колодцедв. А. Войнич-Сяноженцкому, к. 61822Старо-Рудн. пр. 11528
68Ст. ХальчЛиб.-Ром. ж. д. колодцеЛиб.-Ром. ж. д. 52118Старо-Рудн. пр. 11528
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
п. Хальч145