посёлок Хальч, посёлок Хальч, Жлобинский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Хальч

Жлобинский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Жлобинский район, Староруднянский сельсовет
п Хальч597

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Рогачевский уезд, Старо-Руднянская волость
64Хут. ХальчЛиб.-Ром. ж. д. колодцедв. А. Войнич-Сяноженцкому, к. 61822Старо-Рудн. пр. 11528
68Ст. ХальчЛиб.-Ром. ж. д. колодцеЛиб.-Ром. ж. д. 52118Старо-Рудн. пр. 11528

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Жлобинский район, Староруднянский сельсовет
п. Хальч145
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