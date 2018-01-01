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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
120663Водолееводеревня56°07'с.ш.47°51'в.д.O-38-144
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Казанская губерния, Чебоксарский уезд
Д. Водолеевка3Алексан. Петр. Горский38915
Список населённых мест Казанской губернии (1910–1914)
Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Водолеева, Посадско-Сотниковскойрусские49
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2897Водолеевка, д. вл.при р. Волге.3882693109