село Высокий Яр, село Высокий Яр, Парабельский муниципальный район, Томская область (на 2019) — Familio

Высокий Яр

Парабельский муниципальный район, Томская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Томская область, Парабельский район
136307Высокий Ярсело58°46'с.ш.81°20'в.д.O-44-043

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Чат по генеалогии Томской области

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Томская область, Парабельский муниципальный район, Заводское сельское поселение
69644410106с Высокий Ярсело
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