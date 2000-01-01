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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
129. Ст. Павшин, село бывшее владельческое, при реке Упе, дворов 73, жителей 489, церковь православная, 6 постоялых дворов
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Находки
Где упоминается данное место
Подворные карточки крестьянских хозяйств с-ца Старый Павшин Першинской вол. Алексинского у. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 202.
Дело по обвинению граждан с. Старый Павшин, Першинской волости Якушина Д. Т., Судаковой А. М. и других лиц и других лиц в отказе от уплаты продналога. 1921 г. // Гос. арх Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830- Показать все
• Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830- Показать все
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тульская губерния, Алексинский уезд
С. Сторопавшинская слобода23Екат. Ник. Дубовицкая1901642
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
606Старый Павшин, с. вл.при р. Упе.301260175180Церковь православная 1.