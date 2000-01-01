село Старый Павшин, село Старый Павшин, Алексинский уезд, Тульская губерния (на 1886) — Familio

Старый Павшин

Алексинский уезд, Тульская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тульская губерния, Алексинский уезд, Першинская волость
129. Ст. Павшин, село бывшее владельческое, при реке Упе, дворов 73, жителей 489, церковь православная, 6 постоялых дворов

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Находки

Где упоминается данное место
Подворные карточки крестьянских хозяйств с-ца Старый Павшин Першинской вол. Алексинского у. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 202.
Дело по обвинению граждан с. Старый Павшин, Першинской волости Якушина Д. Т., Судаковой А. М. и других лиц и других лиц в отказе от уплаты продналога. 1921 г. // Гос. арх Показать все
Место упоминается в справочниках:
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1830- Показать все

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тульская губерния, Алексинский уезд
С. Сторопавшинская слобода23Екат. Ник. Дубовицкая1901642

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Алексинский уезд
606Старый Павшин, с. вл.при р. Упе.301260175180Церковь православная 1.
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