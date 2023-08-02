деревня Алайково, деревня Алайково, Лихославльский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Алайково

Лихославльский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Лихославльский район
278959Алайководеревня57°04'35°20'O-36-107

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Лихославльский муниципальный район, Вескинское сельское поселение
28638408102д Алайководеревня

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Новоторжский уезд
7695Алайково, д. вл.при колодце.26972831

Список населённых мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Новоторжский уезд, Прудовская волость
1Алайково 1 ч.5
2Алайково 2 ч.11
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