деревня Хозятино, деревня Хозятино, Подосиновский муниципальный район, Кировская область (на 2019) — Familio

Хозятино

Подосиновский муниципальный район, Кировская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кировская область, Подосиновский район
228635Хозятинодеревня60°09'46°33'P-38-142

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Находки

Где упоминается данное место
Дело по отношению чиновника по крестиьянским делам 3-го участка Никольского уезда, жалобы крестьян Утмановской вол. д. Хозятиной о передаче земли. 1889–1890 гг. // Гос. а Показать все

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кировская область, Подосиновский муниципальный район, Утмановское сельское поселение
33632428201д Хозятинодеревня

Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Никольский уезд, Утмановская волость
Максимовская (Хозятина тож)1203

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Никольский уезд
6469Хозямино, д. каз.при колодцах.1162125253
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