деревня Можжиниха Малая, деревня Можжиниха Малая, Молототудская волость, Ржевский уезд (на 1915) — Familio

Можжиниха Малая

Молототудская волость, Ржевский уезд (на 1915)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Тверской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Ржевский уезд
9908Можжиниха Малая, д. припис. к стран. в Москве гр. Шереметева дому.при колодцах.651831115

Список населённых мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Ржевский уезд, Молототудская волость
33Можениха малая9¾
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