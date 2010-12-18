деревня Семенихина, деревня Семенихина, Октябрьский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Семенихина

Октябрьский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Октябрьский район
630159Семенихинадеревня51°39'35°53'M-36-024

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Октябрьский муниципальный район, Сельское поселение Катыринский сельсовет
38628416141д Семенихинадеревня

Список населённых мест Курской губернии 1892 года

НазваниеОт уездного городаМужчинЖенщинУчастки
Курский уезд, Дьяконовская волость
Семенихина дер.31131139Земского начальника: 2. Судебного следователя: 2. Полицейского урядника: 3. Призывной по отправлению воинской повинности: 4. Военно-конский: 14.

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Курский уезд
128Семенихина, д. каз.при р. Сейме.2525155370Это собственно части д. Половневой, № 143.
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