село Малая Чевельча, село Малая Чевельча, Белоусовская волость, Золотоношский уезд (на 1900) — Familio

Малая Чевельча

Белоусовская волость, Золотоношский уезд (на 1900)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Золотоношский уезд, Белоусовская волость
12.0Малая Чевельча хуторМало-Чевельчанское крестьян собственников12353946755355108
13.0Кандыбовка хуторКандыбовское крестьян собственников15357086131260230490

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Золотоношский уезд
909Малая Чевельча (Кандибовка), с. вл.при рч. Чевельче.383180150160
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