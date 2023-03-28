Касперовщина
Гермакишская волость, Вилейский уезд (на 1905)
- Статус
- не существует
- Тип
- имение
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Касперовщина, им. (Гнатовского), жит. 15 (7 м. 8 ж.), дес. 173, у. гор. 49 в., вол. пр. 1 в., ст. кв. 29 в., ст. ж. д. Молодечно 30 в.