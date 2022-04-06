деревня Степанцево, деревня Степанцево, Гжатский уезд, Смоленская губерния (на 1913) — Familio

Степанцево

Гжатский уезд, Смоленская губерния (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Гжатский уезд, Новопокровская волость
216. Степанцева, деревня бывшая владельческая, дворов 26, жителей 184, волостное правление (у г. 32 в.)

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Смоленская губерния, Гжатский уезд, Ново-Покровская волость
деревня Степанцово

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Гжатский уезд
4599Степанцево, д. вл.при колодцах.30½36189079

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Гжатский уезд, Ново-Покровская волость
463СтепанцевоДеревня2922105121Школа грамоты.
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