деревня Чурилово, деревня Чурилово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Чурилово

Некоузский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Некоузский район
388039Чуриловодеревня58°06'с.ш.38°13'в.д.O-37-065

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Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по жалобе отставного каптенармуса Анисима Ивановича Голубева, причисленного к обществу крестьян дер. Чурилово Веретейской волости Мологского уезда, об отказе в праве Показать все
Дело о причислении в Мологское купечество крестьянина Веретейской волости, дер. Чурилово Александра Голубева. 1894 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыбинске. Фон Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Некоузский муниципальный район, Веретейское сельское поселение
78623404331д Чуриловодеревня

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Моложский уезд
3171Чурилово, д. каз.при рч. Латке.21½2734106120

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Мологский уезд, Веретейская волость
д. ЧуриловоII. Веретейское общество481538Веретейский приход
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