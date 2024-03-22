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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
388039Чуриловодеревня58°06'с.ш.38°13'в.д.O-37-065
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Где упоминается данное место
Дело по жалобе отставного каптенармуса Анисима Ивановича Голубева, причисленного к обществу крестьян дер. Чурилово Веретейской волости Мологского уезда, об отказе в праве Показать все
Дело о причислении в Мологское купечество крестьянина Веретейской волости, дер. Чурилово Александра Голубева. 1894 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыбинске. Фон Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78623404331д Чуриловодеревня
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3171Чурилово, д. каз.при рч. Латке.21½2734106120
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. ЧуриловоII. Веретейское общество481538—Веретейский приход