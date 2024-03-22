деревня Косогорка, деревня Косогорка, Уйский муниципальный район, Челябинская область (на 2019) — Familio

Косогорка

Уйский муниципальный район, Челябинская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Челябинская область, Уйский район
694291Косогоркадеревня54°26'00"60°01'00"N-41-049

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Чат по генеалогии Челябинской области

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Челябинская область, Уйский муниципальный район, Масловское сельское поселение
75656460111д Косогоркадеревня

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Троицкий уезд
1016Косогорский, выс. казач. Ор. в.при рч. Ишиндыке.11013255866
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