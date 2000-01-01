деревня Тютчева слобода, деревня Тютчева слобода, Ванчуговская волость, Кашинский уезд (на 1915) — Familio

Тютчева слобода

Ванчуговская волость, Кашинский уезд (на 1915)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Тверской области

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тверская губерния, Кашинский уезд
Д. Тютчева-Слободка51Мих. Ив. Тютчев397

Список населённых мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Кашинский уезд, Ванчуговская волость
45Тютчева слобода221
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