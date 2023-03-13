село Бесагаш, село Бесагаш, Каратальский район, Жетысуская область (на 2022) — Familio

Бесагаш

Каратальский район, Жетысуская область (на 2022)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Казахстана

Классификатор административно-территориальных объектов Казахстана (КАТО)

Название на русскомНазвание на казахскомКод КАТО
Жамбылская область, Жамбылский район, Бесагашский сельский округ
село БесагашБесағаш а.314037100
Жетысуская область, Каратальский район, Тастобинский сельский округ
село БесагашБесағаш а.334453200
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