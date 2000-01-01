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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
628. Ивановское, село бывшее владельческое, дворов 48, жителей 226, церковь православная
Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
село Ивановка«Богоявленско-Суренренское» поч. отд.3512
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
288808Ивановкадеревня52°34'40°47'N-37-130
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
68624405141д Ивановкадеревня