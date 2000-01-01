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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
270. Обитоки, деревня бывшая государственная, при реке Обитоке, дворов 5, жителей 46, волостное правление (уездный город в 75 верстах). В 13 верстах — погост Мурачи, церк Показать все
Список населённых мест Витебской губернии 1906 года
№НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
4ОбитокидеревняОбитока, рекаГорбачевского, православногоАлександровскому сельскому обществу6
140ОбитокиимениеУсвечь, рекаМежевского, православногоД. Баньковскому, мещ. , прав.3
141ОбитокимельницаУсвечь, рекаМежевского, православногоД. Баньковскому, мещ. , прав.1