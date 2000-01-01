деревня Абитоки, деревня Абитоки, Александровская волость, Полоцкий уезд (на 1906) — Familio

Абитоки

Александровская волость, Полоцкий уезд (на 1906)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Витебская губерния, Полоцкий уезд, Александровская волость
270. Обитоки, деревня бывшая государственная, при реке Обитоке, дворов 5, жителей 46, волостное правление (уездный город в 75 верстах). В 13 верстах — погост Мурачи, церк Показать все

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Полоцкий уезд, Александровская волость
4ОбитокидеревняОбитока, рекаГорбачевского, православногоАлександровскому сельскому обществу6
140ОбитокиимениеУсвечь, рекаМежевского, православногоД. Баньковскому, мещ. , прав.3
141ОбитокимельницаУсвечь, рекаМежевского, православногоД. Баньковскому, мещ. , прав.1
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