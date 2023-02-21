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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О выплате крестьянам д. Бор Осеченской волости Вышневолоцкого уезда денег за удельный лесной материал. 1871 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пет Показать все
Выкопировка с планшета наделов крестьян д. Бор Осеченской волости. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 1205. Опись 17. Дело 356.
Выкопировка с планшета наделов крестьян д. Бор Осеченской волости. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 1205. Опись 17. Дело 357.
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3889Бор, д. удел.при колодцах.2724268483Часовня 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
922. Борь, деревня бывшая удельная, дворов 81, жителей 168, овч. а.
Список населённых мест Тверской губернии 1915 года
№Название селенийЧисло дворов% обложения
3Бор421
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
278565Бордеревня57°37'34°55'O-36-094
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
28612404126д Бордеревня