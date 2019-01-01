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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4022Уразметевская, дер.при р. Ирени.1429165184183Мечеть 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1278. Уразметево (Енаберда), деревня бывшая государственная, при реке Ирени, дворов 78, жителей 368, мечеть, лесоп.
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
21) д. Уразметева на р. Ирени, мечеть, распл.Уразметевское общество101252232Бывшие государственныеМагометанеТатары14020
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
347316Уразметьеводеревня56°43'00"56°42'00"O-40-114
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57636404121д Уразметьеводеревня