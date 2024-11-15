деревня Кривоносы, Стародорожский район, Минская область (на 2021) — Familio

Кривоносы

Стародорожский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Бобруйский уезд, Осовецкая волость
148. Кривоносы, село бывшее владельческое, дворов 26, жителей 280, 2 церкви православных, школа

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Бобруйский уезд, Осовецкая волость
Кривоносы, имение9131626614
Кривоносы, село5727031626614

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Стародорожский район, Положевичский сельсовет
д Кривоносы186

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Стародорожский район, Положевичский сельсовет
д. Кривоносы145

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