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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
11714Дрожжино (Богодухово), с. вл.при р. Угре.50станов. кварт.23100147Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
506. Дрожжино, село бывшее владельческое, при реке Угре, дворов 26, жителей 163, волостное правление, (уездный город в 50 верстах), церковь православная, школа, 2 постоял Показать все
Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года
№НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
340ДрозжиноДеревня50409399Церковь, министерское училище, две мелочныя лавки, круподерка.
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Дрожжино
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
176381Дрожжинодеревня55°00'00"34°38'00"N-36-046
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
66650435226д Дрожжинодеревня