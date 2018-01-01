село Кунчерово, Кузнецкий уезд, Саратовская губерния (на 1890) — Familio

Кунчерово

Кузнецкий уезд, Саратовская губерния (на 1890)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Кузнецкий уезд
1269Кунчерово (Никольское), с. каз. и вл.при р. Кададе.294144275304Церковь православная 1. Мечеть магометанская 1. Базар.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Кузнецкий уезд, Кунчеровская волость
650. Кунчерово (Никольское), село бывшее владельческое и государственное, при реке Кададе, дворов 153, жителей 760, волостное правление (уездный город в 29 верстах), церк Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Саратовская губерния, Кузнецкий уезд, Кунчеровская волость
село Кунчерово1672257171022496849700113850сведений нет

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